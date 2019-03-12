تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد سعر هاتف P30 lite المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدارات هواوي القادمة من سلسلة P30، حيث نشرت تسريبات جديدة اليوم عبر أحد منافذ البيع لهاتف P30 lite، والتي أكدت على أن السعر الذي ينطلق به الهاتف 370 يورو تقريباً.

تستعد شركة هواوي للكشف عن الإصدارات المميزة الجديدة من سلسلة P30 قريباً، ومن جديد رصدت تسريبات للإصدار الأصغر من هواتف P30، حيث جاءت التسريبات عبر أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت.

وتأتي التسريبات بعنوان Huawei P30 lite مع ذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت وباللون الأسود، كما تكشف التسريبات عن تسعير الهاتف الذي لا يختلف كثيراً عن هاتفي P20 Lite، وMate 20 lite حيث يأتي بسعر 370 يورو تقريباً.

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من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على مواصفات هاتف P30 lite، إلا أن تسريبات TENAA السابقة أشارت إلى أن الهاتف يأتي بشاشة 6.15 إنش مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف P30 lite بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر20 و16 إلى جانب مستشعر 2 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويضم بطارية 3240 mAh.

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