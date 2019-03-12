تكنولوجيا: ابل تعلن عن موعد مؤتمرها القادم في 25 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت شركة ابل الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية لمؤتمرها القادم في 25 من مارس، حيث تشير التوقعات إلى خطط ابل للإعلان الرسمي عن خدمة جديدة لبث محتوى الفيديو، مع خدمة إخبارية أيضاً.

حددت شركة ابل 25 من مارس لعقد مؤتمرها القادم، حيث جاء إعلان ابل بعبارة”It’s show time” دون الكثير من التفاصيل حول المؤتمر.

إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن ابل في طريقها للإعلان الرسمي عن إطلاق خدمة جديدة لبث محتوى الفيديو، وخدمة إخبارية أخرى مدفوعة، كما أكدت بعض التسريبات على أن ابل لن تكشف خلال هذا الحدث عن أي من الأجهزة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر أخر للشركة خلال شهر أبريل للكشف عن الإصدارات الجديدة للشركة.

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ولقد إستحوذت شركة ابل في الفترة الأخيرة على واحدة من المجلات الرقمية، لذا من المتوقع أن يتكامل تطبيق المجلة الرقمية مع خدمة ابل الأخبارية الجديدة التي ستعتمد على الإشتراكات الشهرية أو السنوية.

كما تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لفتح خدمات جديدة للشركة تحاكي Apple Music لدفع إيرادات الشركة خلال الفترة القادمة، لذا نترقب مؤتمر ابل القادم لنتعرف بشكل أوضح على الرؤية الجديدة لعملاق التكنولوجيا.

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