شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اللغة "القبطية" تصل إلى لوحة مفاتيح جوجل Gboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل دائما على إضافة لغات جديدة إلى تطبيق لوحة المفاتيح التابع لها Gboard، حيث أضافت الشركة مؤخرا 60 لغة جديدة، والتى يأتى على رأسها دعم اللغة "القبطية"، إضافة إلى عدد من اللغات الأخرى مثل Mandar وBangka Malay وTai Dam.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فيتم الآن طرح الإصدار الجديد بجميع لغاته الجديدة على متجر Play، كما يمكن الآن أيضا تنزيله بصيغة APK إذا لم يصل التحديث إليك، فيما تعتبر هذه أول مرة يتم فيها إضافة الحروف القبطية بشكل رسمى للوحة مفاتيح افتراضية، حيث سيتمكن مستخدمى "جى بورد" من الكتابة باللغة القبطية.

فيما تستخدم اللغة القبطية فى الكنائس المصرية، وهى لغة خاصة بأقباط مصر، إلا أن استخدامها تراجع فى الحياة اليومية بشكل كبير، وقد ظهرت الحروف القبطية فى عام 200 ق.م، وهى تتألف من 32 حرفا معظمهم يونانى الأصل، ماعدا سبعة حروف من أصل ديموطيقى.