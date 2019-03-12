حواسيب iMac المستقبلية قد تقوم بتتبع ومراقبة صحتك

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، Apple Watch هي الجهاز الوحيد من شركة آبل الذي يمكنه تتبع صحتك، مثل معدل ضربات القلب. هناك شائعات مفادها أن شركة آبل تتطلع لتقديم مزايا مماثلة للطرازات المستقبلية من سماعات AirPods، ولكن يبدو الآن أن شركة آبل مهتمة بإحضار ميزات تتبع الصحة إلى حواسيب Mac المستقبلية كذلك.
هذا وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا والتي تظهر أن شركة آبل تستكشف فكرة إنشاء ميزات مراقبة الصحة في حواسيب Mac التابعة لها مع العلم بأن هذه البراءة تتمحور حول ” جهاز إلكتروني محمول يحتوي على جهاز إستشعار حيوي “. وتقترح هذه البراءة أن تقوم شركة آبل بتضمين ميزات مراقبة الصحة في الحواسيب الخاصة بها.
لسنا متأكدين من كيفية عمل هذا بالضبط. ربما تستطيع شركة آبل دمج المستشعرات الحيوية في لوحة المفاتيح أو لوحة التتبع. أو ربما تستطيع شركة آبل تضمينها بالقرب من مستشعر بصمات الأصابع Touc ID في حواسيب MacBook المحمولة الخاصة بها حيث يمكن للمستخدمين إجراء مسح لأصابعهم من حين لآخر للتحقق من صحتهم.
هذا في الواقع مفهوم مثير للإهتمام إلى حد ما، فمن الممكن إستخدام القراءات التي يتم إلتقاطها من قبل الشاشة لتشجيع المستخدمين على النهوض والمشي. تم تضمين هذه الميزة بالفعل في Apple Watch، وبالتالي نحن لا نرى أي سبب يمنع إمكانية جلب هذه الميزات إلى الأجهزة الأخرى أيضًا. ومع ذلك، هذه ليست سوى براءة إختراع، وبالتالي فليس هناك ما يؤكد بأن شركة آبل ستقوم بتحويلها إلى واقع، على الأقل في الوقت الراهن.
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