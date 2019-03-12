شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس الشبكة العنكبوتية العالمية يدعو لإنهاء الكراهية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل "تيم بيرنرز لي" مؤسس الشبكة العنكبوتية العالمية بالذكرى الـ30 لإنشاء شبكة الويب، وذلك عبر رسالة مفتوحة يدعو خلالها كل من الجمهور والسياسيين إلى "التعاون" لإنهاء الكراهية عبر الإنترنت.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فقال مؤسس World Wide Web Foundation إن الإنترنت قد أوجدت فرصًا للخير، لكنها "أعطت صوتًا أيضًا لمن ينشرون الكراهية، وجعلت كل أنواع الجرائم أسهل في ارتكابها"، وقال إنه سيكون من "الانهزامية والخيال" افتراض أن الويب لا يمكن تغييره للأفضل، بالنظر إلى المدى الذي بلغه في السنوات الثلاثين الأولى.

وحث "بيرنرز " الحكومات والمنظمات والجمهور على العمل معا لتحسين النظام الحالي ودفع المساواة والفرصة والإبداع للجميع، وقال "إذا تخلينا عن بناء شبكة أفضل الآن، فلن تخذلنا شبكة الويب - لأننا سنخفق في الويب"، كما دعا "بيرنرز لي" إلى الرد على "الآثار السلبية غير المقصودة" الأخرى على شبكة الإنترنت، بما في ذلك القرصنة التي ترعاها الدولة، والتحرش عبر الإنترنت، والانتشار الفيروسي للأخبار المزيفة.

وقال إن هذه الأشياء أدت إلى "النبرة الغاضبة والمستقطبة وجودة الخطاب عبر الإنترنت"، وأضاف:" إذا لم نقم بدورنا لتعزيز المحادثات الصحية البناءة عبر الإنترنت ... فإننا نبتعد عن مسؤوليتنا لوضع هذه القضايا على جدول أعمال الحكومات ذات الأولوية".