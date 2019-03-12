شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أدوبى" توقف تطبيق "Shockwave" فى 9 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما استغنت شركة "أدوبي" فى وقت سابق عن تطبيق مشغل Flash لتشغيل الفيديو والألعاب قبل نحو عامين من الآن، كشفت الشركة أنها تسعى للاستغناء عن خدمة Shockwave التى تمثل مع تطبيقها منصة لبناء محتوى الوسائط المتعددة والألعاب التفاعلية، وهو ما يعنى نهاية كل ما يتعلق بالتطبيق على نظام ويندوز بعد سنوات من العمل.

ووفقا لما نشره موقع the Verge الأمريكى، قالت شركة أدوبى، إن مشغل Shockwave لنظام ويندوز لن يكون متاحا للتحميل بعد 9 أبريل القادم، إلا أن الشركة ستستمر فى تقديم الدعم اللازم للخدمة لجميع الشركات المتعاقدة حتى نهاية عقودها، فيما كانت شركة أدوبى قد أوقفت مشغل Shockwave على نظام ماك فى 1 مارس 2017، كما قامت ايضا بإيقاف أداة Adobe Director الخاصة بالمشغل قبلها وعلى جميع الأنظمة فى 1 فبراير 2017.

وتمتلك شركة أدوبى حاليا مجموعة من التطبيقات والخدمات التى من شأنها المساعدة فى تطوير محتوى الوسائط المتعددة والألعاب، إلا أنها بدأت مؤخرا الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات السحابية لتقديم تجربة ثرية ومترابطة، فضلا عن وجود العديد من التطبيقات البديلة لـ Shockwave مثل Adobe Animate، Adobe Dreamweaver، وAdobe XD.