تكنولوجيا: الشبكة العنكبوتية العالمية.. جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق الـ "www"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية

"الشبكة العنكبوتية العالمية".. احتفل موقع البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، بالذكرى السنوية الـ30 لانطلاق شبكة الإنترنت العالمية "The World Wide Web - www"، حيث حول شعاره الرسمى "Google" إلى هيئة شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، وذلك تعبيرًا عن الشبكة العنكبوتية التى تربط العالم كله بعضه بعضًا وحولته إلى قرية صغيرة يستطيع الناس فيه جمع ما يريدونه من معلومات وهم فى أماكنهم، إضافة إلى التواصل مع بعضهم من أى مكان مهما وسعت المسافات بينهم عبر تطبيقات الإنترنت المختلفة.



جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 للشبكة العنكبوتية

اخترع العالم الإنجليزى تيم بيرنرز لى، شبكة الويب العالمية فى عام 1989، وكتب أول متصفح ويب فى عام 1990 أثناء عمله فى CERN بالقرب من جنيف فى سويسرا، وتم إصدار الويب خارج CERN فى عام 1991 أولاً إلى مؤسسات البحث الأخرى التى بدأت فى يناير 1991 وعامة الجمهور على الإنترنت فى أغسطس 1991، وكانت شبكة الويب العالمية، أساسية لتطوير عصر المعلومات وهى مليارات الأدوات الأساسية التى يستخدمها الناس للتفاعل على شبكة الإنترنت.



الذكرى الثلاثين لانطلاق شبكة الإنترنت العالمية

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قد تكون موارد الويب أى نوع من الوسائط القابلة للتنزيل، لكن صفحات الويب هى وسائط نص تشعبى تم تنسيقها بلغة ترميز النص التشعبى "HTML"، ويسمح هذا التنسيق بالارتباطات التشعبية المضمنة التى تحتوى على عناوين URL وتسمح للمستخدمين بالانتقال بسهولة إلى موارد الويب الأخرى، بالإضافة إلى النص، وقد تحتوى صفحات الويب على صور ومقاطع فيديو وصوت ومكونات برامج يتم تقديمها فى متصفح الويب الخاص بالمستخدم كصفحات متماسكة من محتوى الوسائط المتعددة.

ويتم تخزين مواقع الويب فى أجهزة الكمبيوتر التى تقوم بتشغيل برنامج يسمى خادم الويب، الذى يستجيب بدوره للطلبات المقدمة عبر الإنترنت من متصفحات الويب التى تعمل على أجهزة كمبيوتر المستخدم، ويمكن توفير محتوى موقع الويب إلى حد كبير بواسطة ناشر، أو بشكل تفاعلى، حيث يشارك المستخدمون فى المحتوى، وتتوافر المواقع الإلكترونية بشكل لا يعد ولا يحصى لأسباب إعلامية أو ترفيهية أو تجارية أو حكومية أو غير حكومية.