صحيفة بلجيكية: المرأة أول من تسير على القمر خلال الفترة القادمة

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيف البلجيكية أن مسؤول في وكالة الفضاء الأمريكية"ناسا" أكد أن الشخص القادم الذي يسير على سطح القمر سيكون إمرأة بلا شك ، كما توقع أيضًا أن تكون المرأة أول من يمشي على سطح المريخ.

وأضافت الصحيفة أن المسئول أشار إلى أن رائدتين فضاء ستقومان برحلة في 29 مارس المقبل إلى القمر لأول مرة في التاريخ انطلاقًا من محطة الفضاء الدولية.

وأكدت الصحيفة حسب قول المسئول أن ناسا ملتزمة بتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من المواهب في هذا المجال ، وأنها ننتظر أول إمرأة على سطح القمر،خاصة أن ال12 رائدًا الذين ساروا على القمر خلال بعثات أبولو بين عامي 1969 و 1972 كانوا جميعهم من الرجال.