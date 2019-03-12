هواوي في ورطة بعد "فضيحة الصورة"

ترجمات - أبوظبي

نبه خبراء تقنيون، إلى أن شركة "هواوي" الصينية، قامت بحملة ترويجية وصفوها بأنها "مزيفة ومضللة" في الآونة الأخيرة حين ادعت أن صورا ذات جودة عالية تم التقاطها بهاتف "P30 Pro" المرتقب في الأسواق.وبحسب ما نقله موقع "ذا فيرج" فإن الصور التي تدعي الشركة الصينية أنها من عدسة الهاتف، جرى التقاطها في الواقع عن طريق كاميرا احترافية من نوع DSLR أي آلة تصوير ذات عدسة أحادية عاكسة.

وعرضت هواوي صورة مذهلة لفوهة بركان تلقي الحمم إلى الخارج، وتبين بعد عملية تحليل وبحث بسيطة، أن الصورة موجودة منذ فترة في موقع "غيتي" الشهير، مما...