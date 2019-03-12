في معظم أجهزة المساعد الشخصي الذكية، مثل ألكسا Alexa وسيري Siri، يمكن تمييز “جنس” صوت المساعد الذكي، هل هو صوت رجل أم صوت سيدة، لكن باحثون دنماركيون طوروا أول صوت بالذكاء الاصطناعي “لا جنس له”، فلا يمكن تحديد جنسه المتكلم عند الاستماع إليه!
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وأطلق الباحثون على الصوت الجديد اسم “كيو” Q، وتم اختباره على أكثر من 4,600 شخصا، وتواصلت التجارب والاختبارات حتى أصاب “كيو” Q جميع من سمعوه بالحيرة، وفشلوا في تحديد جنسه من نبرة صوته.
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ويعمل الباحثون حاليا على بناء منصة عمل متكاملة بالذكاء الاصطناعي للصوت Q، ما يسمح باستخدامه كمساعد صوتي بشكل كامل في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: العلماء يطورون أول صوت بالذكاء الاصطناعي “لا جنس له”.. لا هو صوت رجل ولا صوت سيدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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