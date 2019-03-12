شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Apex Legends قد تصل إلى أندرويد و iOS هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن أحدث ألعاب فئة "معارك الرويال" Apex Legends قد تصل إلى منصة الهواتف الذكية فى وقت قريب، حيث تبحث شركة Electronic Arts، ناشر Apex Legends إتاحة اللعبة عبر منصة أندرويد وiOS.
ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فقال الرئيس التنفيذى لشركة EA أندرو ويلسون فى سؤال بخصوص اللعبة:" كما قلت من قبل، نحن نتطلع إلى كيفية نقل اللعبة إلى الهواتف الذكية بمرور الوقت، وأتوقع أيضًا أن تكون لهذه اللعبة قيمة هائلة فى آسيا، نحن فى محادثات حول هذا الموضوع".
وأشار التقرير إلى أنه قد تأتى لعبة Apex Legends إلى الهواتف الذكية فى شهر نوفمبر من هذا العام على كل من Android وiOS، ومن المنتظر أن تدعم نظام التشغيل Android v5.0.1 Lollipop أو أعلى وأن الحد الأدنى لمتطلبات RAM فى اللعبة سيكون 3 جيجابايت، ومع ذلك، فإن وحدة المعالجة المركزية ومتطلبات GPU غير معروفة حتى الآن.
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