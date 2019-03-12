شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يخصص 9.6 مليار دولار لتعزيز الأمن الإلكترونى و21 مليارا لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن ميزانيته المقترحة للسنة المالية 2020، والتى تدعم إنشاء قوة الفضاء (USSF) باعتبارها الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية، ويأمل البيت الأبيض أيضا فى تعزيز الأمن السيبرانى ومهام استكشاف ناسا.

وتريد الإدارة زيادة إنفاق وزارة الدفاع بنسبة 5% لتصل إلى 718 مليار دولار، وقد خصص أكثر من 9.6 مليار دولار لدعم ثلاثة أهداف لأمن الكمبيوتر تتعلق بـ"حماية شبكات وزارة الدفاع، والمعلومات، والأنظمة؛ ودعم أهداف القادة العسكريين، والدفاع عن الأمة".

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وسيساعد هذا التمويل فى توسيع قسم الحماية الإلكترونية الذى كان حصل فى العام الماضى على المزيد من السلطات للقيام بعمليات ضد الوكالات والجهات الأجنبية.

فى غضون ذلك، يبحث ترامب عن زيادة قدرها 283 مليون دولار فى تمويل وكالة ناسا إلى 21 مليار دولار، وتشمل الميزانية 10.7 مليار دولار لحملة التنقيب التى سترسل رواد فضاء إلى القمر وما وراءه، بما فى ذلك التمويل لصاروخ نظام الإطلاق الفضائى والهبوط على القمر لتمكين توصيل البضائع والوصول البشرى لسطح القمر بحلول أواخر عام 2020.

وقال جيم بريدينستين، مدير ناسا: "ستعتمد هذه الميزانية على نجاحاتنا فى المدار الأرضى المنخفض لإنشاء حملة استكشافية مستدامة تجمع بين خبرة وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" مع خبرة شركائنا التجاريين والدوليين".