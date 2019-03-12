غوغل تحذر: سارعوا بالتحديث وإلا ستتعرضون للاختراق

سكاي نيوز عربية - أبوظبي

حذرت شركة غوغل من عملية اختراق إلكتروني لمتصفح "غوغل كروم"، قد يعرض المستخدمين لخطر حقيقي، إذا لم يحدثوا الموقع فورا.

وحذر مهندس أمني كبير في شركة غوغل المستخدمين من خطر التعرض للاختراق الإلكتروني، بسبب ثغرة في النسخة السابقة للموقع على الحاسوب، وطلب من المستخدمين تحديث الموقع فورا لتجنب الخطر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

واكتشفت الشركة اختراقا أمنيا للمتصفح على الحواسيب، والتي قد تعرض الحواسيب لاختراقات في البيانات المحفوظة عليه.

وقال خبراء إن مثل هذه الثغرة تتيح "للهاكرز" اختراق الحواسيب من على بعد،...