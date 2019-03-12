أدوبي تحيل Shockwave إلى التقاعد بتاريخ 9 أبريل 2019

أعلنت شركة أدوبي Adobe عن النهاية الوشيكة لمنصة الوسائط المتعددة Shockwave بحلول تاريخ 9 أبريل/نيسان 2019، ونشرت إشعارًا على موقعها على الويب بأن منصة الواجهات التفاعلية والألعاب سوف تتوقف عن العمل.

وكانت الشركة قد بدأت في الشهر الماضي بإخطار عملاء المؤسسات عن طريق البريد الإلكتروني حول نهاية المنصة.

وقالت إن ظهور تقنيات مثل HTML5 و WebGL وتطور استخدام الأجهزة المحمولة أدى إلى انخفاض استخدام Shockwave، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء دعم البرمجية، موضحة أنها كانت تعمل على إيقاف تشغيلها منذ سنوات.

وتراهن أدوبي على أن المطورين يفضلون الانتقال إلى تنسيقات عالمية أحدث إذا كانوا لا يزالون ملتزمين بدعم تطبيقات الويب الخاصة بهم.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف توقف البرمجية لنظام التشغيل ويندوز بحلول 9 أبريل 2019، وذلك بعد أن قامت بالفعل بالتخلص التدريجي من Adobe Director ومشغل Shockwave لنظام التشغيل ماكنتوش في عام 2017.

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ويشكل عملاء المؤسسات الأشخاص الوحيدين الذين يتلقون الدعم بعد ذلك التاريخ، والذين تنتهي عقودهم في عام 2022.

وقد يؤدي الإيقاف إلى حدوث بعض المشاكل، إذ تم بناء العديد من ألعاب الويب القديمة حول منصة Shockwave، والتي ساعدت على ظهور تطبيقات الويب المثيرة بصريًا في وقت لم تكن فيه لغة برمجة الويب HTML قادرة على ذلك.

واستخدم المطورون Adobe Director في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لإنشاء محتوى Shockwave، والذي يمكن عرضه في أي متصفح ويب متوافق شريطة أن يتم تثبيت البرنامج المساعد Adobe Shockwave في المتصفح.

وجرى تطوير Shockwave، إلى جانب البرمجية الشقيقة Flash، من قبل Macromedia قبل أن تحصل أدوبي على هذه الشركة في عام 2005، لكن البرمجيات التي كانت موجودة في كل مكان أصبحت في السنوات الأخيرة بمثابة كابوس أمني، مع ظهور العديد من الثغرات بشكل متكرر.

ووجد باحثو شركة Avast في شهر يناير/كانون الثاني أن Shockwave كانت البرمجية الأكثر قدمًًا الموجودة على أجهزة المستخدمين.

يذكر أن أدوبي تخطط لإيقاف تشغيل منتجها الثاني Adobe Flash في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وأعلن جميع صانعي متصفحات الويب الرئيسيين أنهم سوف يتوقفون عن دعم Adobe Flash في عام 2020 أيضًا.