آبل ترسل دعوات لحضور حدث خاص في 25 مارس

أرسلت شركة آبل اليوم بشكل رسمي دعوات لحضور حدث خاص بتاريخ 25 مارس/آذار تحت عنوان: “حان وقت العرض”، والذي من المتوقع أن تعلن خلاله عن خدمة البث التلفزيوني التي تدور حولها التسريبات منذ فترة طويلة، إلى جانب خدمة الاشتراك الخاصة بالأخبار من آبل.

وكانت تفاصيل الحدث قد تسربت على نطاق واسع خلال الشهر الماضي، وأشارت إلى تركيز آبل الشديد على خدمات الاشتراك الجديدة للأخبار والفيديو.

ومن المتوقع أن تركز الشركة على خدماتها الجديدة في هذا الحدث، إذ من المحتمل أن يكون الهدف الأساسي منه هو الإعلان عن خدمة اشتراك جديدة مخصصة للأخبار بطريقة مشابهة لخدمة نيتفليكس، والتي تسمح للمستخدمين بالاشتراك في الصحف والمجلات وغيرها من خلال آبل.

واستحوذت آبل في العام الماضي على خدمة اشتراك مخصصة للمجلات باسم Texture، والتي من المفترض أن يتم دمجها في تطبيق Apple News على شكل إضافة مقابل رسوم لمحتوى التطبيق الحالي.

وأشار تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن آبل كانت تواجه مشاكل في المفاوضات، حيث تطالب بنسبة تبلغ 50 في المئة من عائدات الخدمة.

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كما من المفترض أن تتحدث الشركة عن خدمة البث التلفزيوني الجديدة في هذا الحدث، حيث تعمل الشركة على إنشاء خدمة فيديو مدفوعة الأجر تتنافس مع نيتفليكس و Hulu من خلال تقديم محتوى أصلي جديد خاص بالشركة لأصحاب أجهزة آبل.

وتأتي الخدمة مع نظام قنوات يسمح للمستخدمين بالاشتراك في المنصات مثل HBO عبر اشتراك إضافي.

ويمكن أن يتضمن حدث خدمات آبل بعض العتاد الجديد، حيث من المحتمل أن تطلق الشركة أجهزة AirPods الجديدة وشاحن AirPower اللاسلكي الذي طال انتظاره وتم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2017.

ويعقد الحدث، الذي من المقرر أن يقام في الساعة 09:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسرح ستيف جوبز التابع لشركة آبل في كوبرتينو.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة هذا الشعار الخاص بالحدث، إذ استخدمته لأول مرة في حدث شهر سبتمبر/أيلول 2006 حيث أعلنت أنها سوف توفر أفلامًا على iTunes، إلى جانب الكشف لأول مرة عن iTV، والذي تم إعادة تسميته إلى Apple TV في عام 2007.