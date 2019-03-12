شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستوفر لمستخدميها 10% رصيد عند إضافة أموال إلى حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أنها ستقوم بتوفير رصيد إضافى للمستخدمين، عند قيامهم بتحويل النقود من بطاقتهم الائتمانية إلى حساباتهم عبر Apple ID، من أجل القيام بعمليات شراء للتطبيقات من متجر أبل App Store أو المسارات الموسيقية من iTunes، بالإضافة إلى الخدمة السحابية iCloud، حيث ستصل نسبة الرصيد الإضافى 10% من المبلغ المحول لحساب Apple ID.

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ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، يمكن لمستخدمى أبل شحن الحساب من خلال الذهاب للإعدادات واختيار iTunes & App Store، والتى يمكن من خلالها الوصول إلى Apple ID وبالضغط عليها ستظهر نافذة خاصة موضح بها شروط شحن الحساب مع إعلان الشركة لتاريخ الاستفادة من حملة الرصيد الإضافي.

وأوضح التقرير أيضا أن الخاصية متاحة لنسخة سطح المكتب من iTunes، إذ يمكن الوصول للعرض عن طريق الدخول للحساب ثم الضغط على أيقونة "عرض حسابي" ثم اختيار Apple ID، وبمجرد الضغط على أى من خيارات الشحن المتوفرة سيتم إضافتها للحساب مباشرة، وذلك دون الحاجة لطلب تأكيد العملية عبر إدخال كلمة مرور أو Touch ID.