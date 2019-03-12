شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأسبوع المقبل.. لعبة 'The Division 2' تصل إلى كافة الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل لعبة 'The Division 2' على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و PS4 والإكس بوكس الأسبوع المقبل. Advertisements ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يبلغ حجم اللعبة على أجهزة الكمبيوتر، أو Xbox One أو PS4، ما بين 48 و 52 ميجابايت، أما بالنسبة لمشغلات PS4 فسوف تحتاج 90 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، للحصول على اللعبة والبرامج الكاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الأسبوع المقبل.. لعبة 'The Division 2' تصل إلى كافة الأجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.