سامسونج تطلق 10 هواتف Galaxy S10 إلى الفضاء وتلتقط صورًا مذهلة

أطلقت شركة سامسونج في ماليزيا، احتفالًا بطرح هاتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديد، 10 وحدات من الهاتف في السماء لتصل إلى ارتفاع تجاوز الـ 25 كيلومترًا مع التقاط صور للأرض من ذلك الارتفاع.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة “سامسونج ماليزيا” بإطلاق هواتف ذكية في الفضاء، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة لصناعة الهواتف الذكية بشيء مثل هذا في ماليزيا.

ووضعت “سامسونج ماليزيا” 10 هواتف Galaxy S10 في مقصورة مربوطة ببالون ليرتفع البالون إلى ارتفاع 80,000 قدم في سماء ماليزيا. وارتفع الهاتف، الذي التقط صورًا من ذلك العلو، إلى مستوى يمكن التمييز بين نهار الأرض وظلام الفضاء.

Advertisements

وصرح يونسو كيم، رئيس “سامسونج ماليزيا للإلكترونيات”، بأن الإطلاق كان “انعكاسًا لرؤيتنا في سامسونج”. وكان يشير إلى جهود الشركة في ريادة تقنية الهواتف الذكية الجديدة والوصول إلى مستويات أعلى، والتي قاموا بها حرفيًا ومجازيًا هذه المرة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ولإضفاء نوع من المتعة والتشويق، طلبت سامسونج من أعضاء متجرها الذي حضروا الإطلاق التنبؤ بالمكان الذي سيهبط به كل من الهواتف العشرة عند عودتها إلى الأرض. وكان على المشاركين تحديد الموقع على الخريطة، وفي حال هبط الهاتف في أقرب مكان للموقع المتنبأ فإن أقرب عشرات مواقع سيفوزون بهاتف Galaxy S10.