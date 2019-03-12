فيفو تعرض أول هاتف ذكي في العالم بلا أي منافذ وشاشة مختلفة

عرضت شركة فيفو اليوم الإثنين خلال حدث خاص أقامته في مدينة هونج كونج الصينية هاتفها الذكي “أبكس 2019” Apex 2019، الذي يمتاز بعدد من المزايا الثورية التي قد تعطي لمحة عن مستقبل الهواتف الذكية.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن Apex 2019 أول مرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وهو الجيل التالي للهاتف الذكي الثوري الذي أعلنته في العام الماضي بذات الاسم كنموذج أولي، ثم أطلقته في السوق باسم “فيفو نكس” Vivo NEX.

ويمتاز الهاتف، الذي هو الآخر لا يزال نموذجًا أوليًا، بأنه يقدم؛ على غرار هاتف العام الماضي، شاشة تملأ كامل الواجهة، ولكن الشاشة هذه المرة تمتاز، وفقًا لفيفو، بأنها كلها حساس بصمة، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين فتح قفل الهاتف بوضع أصبع على مكان في الشاشة، حيث سوف تُضيء البكسلات مكان وضع الأصبع.

وعلى غرار هاتف “ميزو زيرو” Meizu Zero، الذي أعلنت عنه مواطنتها الصينية ميزو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أيضًا وتحديدًا قبل يوم واحد فقط من إعلان فيفو، يأتي هاتف “أبكس 2019” بلا أي منفذ أو زر بما في ذلك منفذ سماعة الأذن ومنفذ “يو إس بي-سي” USB-C، وبخلاف هاتف “ميزو زيرو” الذي يعتمد كليًا على الشحن اللاسلكي، فيمكن شحن هاتف فيفو من خلال الموصلات المغناطيسية الموجودة على ظهره.

ويبدو أن فيفو لا تريد من المستخدم أن يضع أي شيء داخل الهاتف، إذ إلى جانب المنافذ، فلا وجود أصلًا لمنفذ شرائح الاتصال SIM، لذا يتعين استخدام الشرائح الإلكترونية eSIM. كما أن الهاتف لا يأتي مع أي فتحات لمكبر الصوت، وبدلًا من ذلك، يعتمد على تقنية نقل الصوت بالاهتزاز.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويمتاز هاتف فيفو، الذي يقدم تصميمًا زجاجيًا منحنيًا، بأنه أول هاتف من الشركة الصينية مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل شريحة المودم “سنابدراجون إكس50” Snapdargon X50 من شركة كوالكوم. وداخليًا، يضم الهاتف الجيل الأحدث من معالجات شركة كوالكوم، “سنابدراجون 855” Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وعلى ظهر “أبكس 2019″، وضعت فيفو كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و 12 ميجابكسل. وبخلاف هاتف العام الماضي، يفتقر الهاتف الجديد إلى وجود كاميرا أمامية، سواء على الشاشة أو منثبقة كما في هاتف “فيفو نكس” Vivo NEX.

ولم تكشف فيفو عن تفاصيل شاشة الهاتف، ولكنها قالت إن الشاشة قادرة إلى إصدار الصوت لتعمل عوضًا عن مكبر الصوت الذي أُزيل عن الواجهة، ولكن يوجد ثقب صغير في الحافة السفلى من الجهاز يبدو أنها الميكروفون. هذا، ويضم الهاتف بطارية بسعة 2,000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.