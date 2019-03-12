شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيارات ذاتية القيادة تتحيز ضد أصحاب البشرة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما ينظر إلى السيارات ذاتية القيادة على أنها مستقبل النقل، ولكنها قد تكون عنصرية، إذ كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أن السيارات تتعامل بشكل عنصرى مع البشر، إذ أجرى باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا أبحاثًا جديدة حول مدى جودة السيارات ذاتية القيادة فى التعرف على أشخاص من مختلف ألوان البشرة.

وفى الدراسة، قام الفريق بتطبيق مقياس فيتزباتريك على مجموعة من الصور، والتى صنفتهم على أساس لون بشرتهم.

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ثم قام الفريق بتغذية هذه الصور فى أنظمة كشف الأجسام المستخدمة فى السيارات ذاتية القيادة، لمعرفة عدد المرات التى تم فيها اكتشاف الناس بناءا على لون بشرتهم.

ومما يثير القلق، أن النتائج أظهرت أن الأنظمة كانت فى المتوسط ​​أقل دقة بنسبة 5٪ عند اكتشاف الأشخاص ذوى البشرة الداكنة، وأبرز الباحثون أن هذه المشكلة قد تكمن فى الطريقة التى يتم بها تدريب النظام الخوارزمى.

وتتعلم هذه الأنظمة استنادًا إلى الأمثلة التى يتم تغذيتها بها، لذا فقد يكون ذلك بسبب عدم عرض صور كافية للمشاة ذوى البشرة الداكنة.