شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تعلن عن قواعد جديدة لتنظيم الطائرات بدون طيار لحماية المنشآت الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبارًا من يوم الأربعاء، الثالث عشر من مارس، سيصبح من غير القانونى أن تطير طائرة بدون طيار على بعد ثلاثة أميال من مطار فى المملكة المتحدة، صعودًا عن حد 0.6 ميل قيد التنفيذ حاليًا.

ووفقا لموقع Theverge الأمريكى، تعد القوانين الجديدة استجابة لنشاط الطائرات بدون طيار الذى تسبب فى إغلاق جاتويك ثانى أكبر مطار فى المملكة المتحدة، لأكثر من يوم فى الفترة التى سبقت عيد الميلاد فى العام الماضى ، ومع ذلك وعلى الرغم من الحادث الذى أثر على أكثر من 1000 رحلة طيران وما يصل إلى 140 ألف راكب، لا تزال الشرطة لا تعرف من المسئول.

Advertisements

وفى أعقاب الحادث، أعلنت شركة DJI المصنعة للطائرات بدون طيار عن فرض قيود أكثر صرامة على الطائرات بدون طيار فى أوروبا.

فى وقت لاحق من هذا العام، من المقرر أن تتغير قواعد الطائرات بدون طيار فى المملكة المتحدة مرة أخرى مع اتخاذ تدابير تم الإعلان عنها قبل حدوث الاضطراب فى مطار جاتويك، فابتداءً من نوفمبر، سيحتاج أى شخص يرغب فى قيادة طائرة بدون طيار وزنها أكثر من 250 جرامًا (إلى إجراء اختبار أمان على الإنترنت والتسجيل لدى هيئة الطيران فى البلاد، إذ تم تقديم قاعدة مماثلة فى الولايات المتحدة فى عام 2016، مما يعنى أن مالكى الطائرات بدون طيار فى المملكة المتحدة الذين لا يقومون بالتسجيل يخاطرون بغرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني