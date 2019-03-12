آبل تؤكد رسميًا أنها ستعقد حدثًا يوم 25 مارس بمسرح ستيف جوبز

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل أنها ستعقد حدثًا في اليوم 25 من شهر مارس الجاري، وسيُعقد هذا الحدث في مسرح ستيف جوبز الجديد المتواجد في المقر الرئيسي الجديد للشركة في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ستركز شركة آبل في هذا الحدث بشكل أو بآخر على خدمات البث القادمة من الشركة. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالكشف عن خدمة بث الأفلام الخاصة بها، والتي ستحتوي على مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تم إنتاجها من قبل شركة آبل نفسها، فضلا عن المحتوى الخاص بالشركات الأخرى مثل HBO.

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وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل في هذا الحدث كذلك بالكشف عن الخدمة الإخبارية الخاصة بها، وهي الخدمة التي ستتيح من خلالها شركة آبل للعملاء الإشتراك للوصول إلى جميع المحتويات من الناشرين الرئيسيين، مثل صحيفة وول ستريت جورنال، وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة واشنطن بوست، وما إلى ذلك من الناشرين الآخرين.

الأشياء الأخرى المتوقعة هي سماعات AirPods 2 وقاعدة الشحن اللاسلكي AirPower، وربما الجيل الخامس من iPad، ولكننا لن نحبس أنفاسنا من أجل ذلك. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكن للجميع مشاهدة البث المباشر لهذا الحدث من هنا.