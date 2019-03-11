تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة في الهواتف القابلة للطي من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ التنافس في سوق الهواتف القابلة للطي بين عمالقة تصنيع الهاتف في العالم، ومن جديد تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارات جديدة من الهواتف القابلة للطي، حيث كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع بتصميم جديد من سامسونج.

براءة إختراع جديدة لهاتف قابل للطي يأتي بتصميم يختلف عن الإصدار الحالي Galaxy Fold، حيث من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد بشاشة تطوى للخارج.

ولقد تم تسجيل براءة إختراع سامسونج في WIPO خلال شهر يناير الماضي، حيث يكشف مخطط تصميم الهاتف عن تصميم صغير الحجم للهاتف حتىة مع تمديد الشاشة، كما تأتي الفواصل في المنتصف حيث يمكن من خلالها تمديد الشاشة لنمط الشاشة الكاملة.

كما يأتي هاتف سامسونج القابل للطي بقفل منزلق في الجهة الخلفية من الهاتف، حيث من المتوقع أن يدعم هذا التصميم عدم فتح الشاشة عن طريق الخطأ كما تعمل هذه الآلية على دعم المستخدم بتجربة سلسة وبآداء أفضل في تمديد الشاشة أو غلقها.

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من ناحية أخرى لا تكشف تسريبات براءة الإختراع عن مواصفات الكاميرة أو المنافذ في هذا التصميم من هواتف سامسونج، لكن من المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي التي تنطلق في 2020.

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