تكنولوجيا: الجيل السابع من أجهزة iPad يضم مدخل السماعات وTouch ID

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل السابع من أجهزة iPad مع جهاز iPad mini 5 قريباً، وفي تسريبات من موقع Mac Otakara في اليابان، أكد على أن الجيل السابع من أجهزة iPad يضم مدخل للسماعات مع خاصية Touch ID أيضاً.
إنتهت شركة ابل من تطوير الجيل السابع من أجهزة الآيباد الذي يكشف عنه رسمياً خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن iPad mini 5.
ولقد إختلفت التسريبات التي جاءت عبر موردي ابل في الفترة الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أجهزة الآيباد القادمة تعود بميزة مستشعر البصمة Touch ID كبديل لتقنية التعرف على الوجه Face ID، كما تضم الأجهزة أيضاً مدخل للسماعات، مع توقعات أن يأتي الإعلان الرسمي في مؤتمر يعقد في 25 من مارس.
يذكر أن العديد من التسريبات مؤخراً تشير إلى خطط ابل أيضاً للإعلان قريباً عن نظارة الواقع المعزز التي يرتكز عملها على هواتف الأيفون، لذا قد نشهد الإعلان عن النظارة أيضاً خلال مؤتمر ابل المرتقب.
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