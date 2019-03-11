الجيل الثالث من Tesla SuperCharger يسمح بشحن سيارات Tesla بمعدل 250kW

فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث أقيم مؤخرًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت شركة Tesla عن الجيل الثالث من محطات الشحن السريع Tesla SuperCharger والذي سيسمح بشحن السيارات الكهربائية التابعة للشركة بشكل أسرع بكثير. الجيل الثالث من محطة الشحن السريع Tesla SuperCharger قادر تمامًا على شحن بعض سيارات Tesla Model 3 بمعدل 250kW. وتقول شركة Tesla أن خمس دقائق فقط من الشحن بإستخدام الجيل الجديد من Tesla SupreCharger سيكون كافيًا لإضافة 75 ميلاً من المدى. وتقول شركة Tesla أنها ستبدأ بإطلاق الجيل الثالث من محطات الشحن Tesla SuperCharger إبتداءً من الشهر المقبل.

تقدم محطات الشحن الجديدة تحسينات ملحوظة مقارنة مع الجيل الثاني الذي يستطيع شحن سيارات Tesla الكهربائية بمعدل 150kW كحد أقصى على الرغم من أنه يقوم في الغالب بالشحن بمعدل 120kW فقط. وستغير شركة Tesla ذلك أيضًا، مما يسمح له بالوصول إلى معدل شحن يبلغ 145kW في الأسابيع المقبلة.

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تم إفتتاح أول محطة Tesla SuperCharge V3 في مدينة فريمونت، ولكن فقط للأعضاء في ” برنامج الوصول المبكر ” الخاص بالشركة. هذا البرنامج يضم مجموعة صغيرة من ملاك سيارات Tesla والذي تسمح لهم الشركة بإختبار الإصدارات الجديدة من برمجياتها. وسوف تعمل شركة Tesla على تسريع وتيرة تركيب محطات الشحن Tesla SuperCharger V3 في المزيد من الأماكن إبتداء من الشهر المقبل.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة Tesla بالقول : ” سيتم توفير القدرة على الإستفادة من سرعة الشحن الجديدة من خلال تحديث سيتم إطلاقه عبر الهواء لجميع الملاك في الربع الثاني من هذا العام عندما تصل محطات الشحن Tesla SuperChrager V3 إلى المزيد من المناطق “. كما ذكرت شركة Tesla أن محطات الشحن الجديدة Tesla SuperCharger V3 ستصل إلى المزيد من الأسواق في أوروبا وآسيا في الربع الرابع من هذا العام.