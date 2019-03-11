تسريب يكشف عن صورة ومواصفات الهاتف Oppo A5s القادم من شركة Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A7 في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتم إطلاقه منذ ذلك الحين في عدد محدود من الأسواق. أما وقد قلنا ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على هذا الهاتف ولكنك تجد سعره مرتفعًا، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Oppo تخطط على ما يبدو لإطلاق نسخة متدنية من هذا الهاتف في المستقبل القريب تحمل إسم Oppo A5s.

وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم تسريب صورة للهاتف Oppo A5S جنبا إلى جنب مع مواصفاته التقنية. وكما تلاحظون أدناه، فالهاتف Oppo A5S سيضم تصميم مماثل لتصميم الهاتف Oppo A7 الحالي بحيث سيضم بدوره شاشة مزودة بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومستشعر بصمات الأصابع.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Oppo A5S سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4230mAh.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيصل بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة ColorOS 5.2، كما أنه سيكون متوفرًا باللون الأحمر والأسود والذهبي والأخضر.