شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فيزياء فلكية: حجم الكوكب التاسع 5 أضعاف كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح عالم فيزياء فلكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) أن الكوكب التاسع الأسطورى يمكن أن يكون كوكبا عملاقا " بكتلة تبلغ خمسة أضعاف كتلة كوكبنا، ورغم أنه حتى الآن لم يتمكن العلماء من تحديد الكوكب التاسع الذى يدور حول الشمس فى المناطق البعيدة لنظامنا الشمسى، إلا أن البروفيسور كونستانتين باتيجين، الأستاذ المساعد فى علوم الكواكب فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، يعتقد اعتقادا راسخا أنه حقيقي.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، شرح الفلكى الروسي-الأمريكى قائلاً: "من المرجح أن يكون الكوكب التاسع، فى حجم يبلغ 5 أضعاف كتلة الأرض، وهو ما يمكن وصفه بالأرض العملاقة، والتى تعد أجسام كوكبية أكبر وأثقل من الأرض ولكن ليس فى حجم كوكب المشترى أو زحل.

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فيما يهتم علماء الفلك بفكرة الكوكب التاسع لأنه يشرح بعض الأنماط الغريبة فى مدار الأجسام وراء نبتون، ونشر البروفيسور Batygin، جنبا إلى جنب مع زملائه فى Caltech جزأين من البحث يشرح لماذا الكوكب التاسع حقيقى.

وتسمى الورقة الأولى "الكتلة المدارية فى النظام الشمسى البعيد" وتجد أن أجسام حزام كايبر يتم دفعها وسحبها بواسطة شد الجاذبية لكوكب عملاق بعيد فى مدار غريب الأطوار يعرف باسم الكوكب التاسع.

أما الورقة الثانية فتسمى "الفرضية التسعة للكواكب" وهى مراجعة لجميع الأبحاث فى عالم الغموض، فعلى مدى العقد ونصف العقد المنصرم، أدى الكشف المستمر عن الأجسام الصغيرة فى النظام الشمسى البعيد إلى جعل البنية الديناميكية المعقدة لحزام كويبر البعيد أكثر تركيزًا وضوحًا".