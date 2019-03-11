إنستاجرام قد تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شبكة الفيسبوك بإطلاق ميزة تدعى ” Watch Party ” للمجموعات في شهر يوليو من العام الماضي، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو معًا. وفي وقت لاحق، إتضح أن الشركة قامت بإختبار ميزة مماثلة على Facebook Messenger، ويبدو الآن أن شبكة إنستاجرام التابعة لها تحاول أن تتيح للمستخدمين أيضًا مشاهدة الفيديوهات معًا.

تم إكتشاف أن إنستاجرام تعمل على ميزة مماثلة من قبل خبيرة الهندسة العكسية Jane Manchun Wong. وتقول هذه الباحثة أن هذه الميزة ستكون متوفرة في Instagram Direct، وبالضبط في محادثات الفيديو، وتكشف الصور التي نشرتها أنك ستتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو من قائمة تشغيل أو تلك المقترحة من قبل إنستاجرام.

لا يوجد ما يضمن بأن شبكة إنستاجرام ستقوم بإطلاق هذه الميزة في المستقبل لكافة المستخدمين. ومع ذلك، من خلال إضافة ميزة كهذه، قد تكون إنستاجرام قادرة على جعل المستخدمين يقضون المزيد من الوقت داخل تطبيقها.