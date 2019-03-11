«الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

اليوم الجديد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، غدا الثلاثاء، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدًا على معظم مدن...