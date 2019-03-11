اليوم الجديد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، غدا الثلاثاء، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدًا على معظم مدن...
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.