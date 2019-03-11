تكنولوجيا: نظارة “الواقع المعزز” من “أبل”.. قريبا في الأسواق

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منذ عامين تقريبا، وتحديدا عام 2017، تداولت المواقع التقنية أخبارا عن عمل شركة “أبل” Apple على نظارة للواقع المعزز AR، ومن وقتها لم تخرج “أبل” لتصديق أو تكذيب هذا الخبر!

وفي تسريب جديد عن شركة “أبل”، كشفت تقارير قرب إنتاجها لنظارة “الواقع المعزز”، مع تأكيدات باستعداد “أبل” للكشف عن نظارتها قبل نهاية العام الجاري 2019، وطرحها في الأسواق بداية العام القادم 2020.

ما يجعلنا نصدق هذا التسريب، هو أن “أبل” أطلقت عددا من المزايا في الإصدارات الجديدة من هواتف “أيفون” iPhone، تعزز استخدام نظارة “الواقع المعزز” على غرار نظارة “الواقع الافتراضي” VR الحالية، وهي عبارة عن شاشة عرض تعتمد في عمليات المعالجة على هاتف أيفون يقترن بها، لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو، ويشترط توفير اتصال بالإنترنت لتشغيلها، بجانب الـ”GPS”.