تكنولوجيا: بالأرقام.. أغنى أصحاب شركات التكنولوجيا على وجه الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة كان "بيل جيتس" يمتلك لقب أغنى رجل فى العالم، وذلك قبل أن يأتى جيف بيزوس مالك شركة أمازون ليصبح أغنى شخص في التاريخ، وبالنظر إلى قائمة أغنى أغنياء العالم، نجد أن نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاع التكنولوجيا، وفيما يلى نعرض قائمة تضم ثروات أغنى 10 أشخاص على وجه الأرض خلال 2019، وفقا لما نشره موقع statista الأمريكى متوسط ثروات أغنى 10 أشخاص فى العالم خلال 2019 متوسط ثروات أغنى 10 أشخاص فى العالم خلال 2019 - جيف بيزوس "أمازون": 131 مليار دولار. - بيل جيتس "مايكروسوفت": 96.5 مليار دولار. - وارن بافت "يركشير هاثاواي": 82.5 مليار دولار. -برنار أرنو "مجموعة لويس فيتون": 76.5 مليار دولار. Advertisements - كارلوس سليم الحلو “شركة تليكوميونيكيشن": 64 مليار دولار. - أمانسيو أورتيغا "زارا": 62.7 مليار دولار. - لارى إليسون "أوراكل": 62.5 لميار دولار. - مارك زوكربيرج “فيس بوك": 62.3 مليار دولار. - مايكل بلومبيرج "بلومبيرج": 55.5 مليار دولار. - لارى بيج “ألفابت - جوجل": 50.8 مليار دولار.

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