شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يشبه الأرض؟.. ناسا تكشف عن صور مميزة للمشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كوكب الأرض فى الأساس عبارة عن كرة ضخمة من الصخور والمعدن مغطاة بالمحيطات التى تحافظ على الحياة وأراضى يابسة ضخمة، وعلى الجانب الآخر، فإن كوكب المشترى هو عبارة عن "عملاق غاز" يكتنفه سحابة غامضة، وقد لا يملك حتى سطحًا للبشر للوقوف عليه، وهو ما يجعلهما عالمان مختلفان تماما، إلا أن وكالة ناسا أصدرت للتو صورًا تظهر أن بعض العمليات تعمل بنفس الطريقة على كلا الكواكب.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فقال "نورمان كورينج" من مركز Nasa Goddard Space Flight:" "فى تفسير ما نراه فى مكان آخر فى النظام الشمسى والكون، نقارن دائمًا بالظواهر التى نعرفها بالفعل على الأرض".

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وأضاف: "نحن نعمل من المألوف تجاه المجهول". قد لا تلاحظ على الفور التشابه بين الأرض وكوكب المشترى العملاق، لكن ما تشير إليه وكالة ناسا هى "الدوامات" فى جو المشترى والتى تبدو مثل الدوامات فى بحر البلطيق على الأرض، وتوضح ناسا أن "حركة السوائل على كلا الكواكب تحكمها نفس قوانين الفيزياء"، مما يعنى أن "الدوامة على الأرض تشبه إلى حد كبير الدوامة على كوكب المشتري".

وأضاف "كل هذا يتعلق بالسوائل التى تتحرك فى جسم دوار". "من بين جميع تدفقات تعقيد الجمال، سواء كانت صورًا للأرض، أو كوكب المشترى، أو فنجان القهوة الخاص بك عندما تصب فى كوكب المشترى، يُعتقد أن لديها ثلاث طبقات للسحب، مع الأبعد فى الصورة فى صورة ناسا. تُظهر صورة الأرض زهرًا مليئًا بالعوالق النباتية "تتبع حواف دوامة فى بحر البلطيق"، وقالت ناسا إن "الكواكب المختلفة جدًا تعرض أنماطًا متشابهة" لأنها "تحكمها نفس قوانين الفيزياء".