منصة إختبارات الأداء AnTuTu تكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Black Shark 2

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب BlackShark 2 الذي تقرر الكشف عنه في اليوم 18 من شهر مارس الجاري، ظهر للتو في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته الرئيسية.

ظهر هذا الهاتف على منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا تحت إسم ” BlackShark Skywalker “، وهو مدعوم بالمعالج Snapdragon 855، وبـ 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم 128GB من الذاكرة الداخلية وشاشة بدقة +FullHD، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

الهاتف BlackShark 2 سجل 359973 نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu، ولكن هناك إحتمال أن تحقق النسخة التجارية من الهاتف نتيجة أكبر من هذه، وخصوصا إذا علمنا أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه ستكون هناك نسخة أخرى من الهاتف BlackShark 2 تضم 12GB من الذاكرة العشوائية.

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عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف BlackShark 2 في اليوم 18 من شهر مارس الجاري، وحينئذ سنحصل على الإجابات الخاصة بالعديد من الأسئلة المتبقية.