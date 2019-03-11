هواتف Huawei P30 ستصل مع نسختين جديدتين من Huawei Watch GT هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - قام موقع WinFuture مؤخرًا بتسريب صورة لنسختين جديدتين من الساعة الذكية Huawei Watch GT مع العلم بأن شركة Huawei أعلنت عن الساعة الذكية Huawei Watch GT لأول مرة عندما قامت بالكشف عن الهاتف Huawei Mate 20 Pro.

التقرير الصادر من موقع WinFuture الآن يقول أننا سنرى نسختين إضافيتين من هذه الساعة الذكية تحملان الأسماء Huawei Watch GT Active و Huawei Watch GT Elegant. الصورة أدناه تستعرض لنا الساعة الذكية Huawei Watch GT Elegant باللون الأخضر والبرتقالي.

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يتميز هيكل الساعة بمظهر مختلف قليلا، وأول شيء قد تلاحظه هو تصميم الأزرار الفعلية على الجانب. الإختلاف الآخر هو شكل الهيكل. وبالنسبة لبقية تصميم الساعة، فهو لا يزال على حاله من دون تغيير. ووفقا للتقرير، فهذه الطرازات الجديدة ستضم نفس شاشة OLED التي يبلغ حجمها 1.39 إنش، ويمكن أن تأتي الساعة الذكية Huawei Watch GT Active باللونين الأبيض والأسود.

في الوقت الذي يتم فيه بيع Huawei Watch GT مقابل 199 يورو للنسخة الرياضية و229 يورو للنسخة الكلاسيكية، فقد تكلف نسخة Active نحو 249 يورو بينما يمكن أن يصل سعر نسخة Elegant إلى نحو 229 يورو. وإستنادًا إلى الأسعار، فنحن نشك قليلاً في سبب حاجة شركة Huawei لنسختين مختلفتين من Huawei Watch GT. أعتقد أننا سنكتشف كل شيء في حدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 pro يوم 26 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس.