نسخة Dual SIM من Galaxy Note 9 بدأت الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy Note 9 في شهر يناير الماضي، ولكن هذا التحديث كان متوفرًا فقط للنسخة الأحادية الشريحة SIM من هذا الهاتف، ولكن وصلت الآن بعض المعلومات تفيد بأن النسخة الثنائية الشريحة SIM من الهاتف Galaxy Note 9 والتي تحمل الإسم الرمزي SM-N9600 بدأت بتلقي نفس التحديث في بعض المناطق مثل البرازيل والصين وبقية البلدان في أمريكا اللاتينية.

بغض النظر عن جميع الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير، فضلا عن واجهة One UI الجديدة التي تجلب معها واجهة جديدة للإشعارات، وتحديثات للوحة المفاتيح Samsung Keyboard، فضلا عن تحسين ميزة Always On Display، وتحديث قائمة التحكم بالصوت.

هذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك مجموعة من التغييرات لتطبيقات سامسونج التي تأتي بشكل مسبق مع الهاتف، وتحديث لخاصية Samsung DeX، وإعادة تصميم تطبيق الإعدادات أيضًا. عمومًا، توجه إلى رابط المصدر أدناه لمعرفة كافة التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث للنسخة الثنائية الشريحة SIM من الهاتف Galaxy Note 9.

Advertisements

نظرًا إلى أن هذا التحديث متوفر بالفعل الآن للهاتف Galaxy Note 9 في البرازيل وبقية بلدان أمريكا اللاتينية، فلن يمضي وقت طويل قبل أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى بقية البلدان حول العالم.