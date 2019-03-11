شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وثائق تكشف: فيس بوك يمنع القوانين التى تمنح المستخدمين سيطرة على بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج عن خطط فيس بوك المقبلة للتركيز على الخصوصية بمنشور مطول عبر صفحته خلال الأسبوع الماضى، وكتب زوكربيرج قائلا: "أعتقد أن مستقبل التواصل سيتحول بشكل متزايد إلى خدمات خاصة ومشفرة، حيث يمكن للناس أن يثقوا فيما يقولونه لبعضهم البعض، ويشعرون أن رسائلهم ومحتواهم لن يبقى إلى الأبد".

لكن يبدو أن الوثائق التى حصلت عليها صحيفة "صنداى تلجراف" البريطانية تتناقض مع رسالة زوكربيرج العامة حول نهج "فيس بوك" الجديد لحماية البيانات.

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فوفقا للوثائق، يضغط نيك كليج رئيس الشؤون العالمية فى فيس بوك على سياسيى الاتحاد الأوروبى لمنع القوانين التى من شأنها أن تمنح المستخدمين المزيد من السيطرة على البيانات، والتى يمكن للشركة جمعها من رسائلهم الخاصة.