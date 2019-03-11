دو تطلق أول مسابقة لـ "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مسابقة "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تحفيز وإلهام المواهب الشبابية للتعبير عن إمكاناتهم وأفكارهم الإبداعية في مجال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وتنسجم هذه المسابقة بشكل كامل مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014 والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، حيث تهدف المسابقة إلى ضمان مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة فضلاً عن إنشاء جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في مجال التكنولوجيا.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول المسابقة عبر https://goo.gl/forms/RKaalSw8SzkJfdlA3.

وتأتي هذه المسابقة استكمالاً لمبادرات دو وجهودها الهادفة إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في دولة الإمارات، حيث ترمي المبادرة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختبر الإمارات للابتكار، الذي أطلقته دو في عام 2016، إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تأسيس اقتصاد متنوع مدعوم بقطاعات يقودها الابتكار وتقوم على المعرفة. وستساهم المسابقة في تشجيع المشاركين على خلق وابتكار أفكار جديدة في مجال المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

"قيادة الابتكار نحو المستقبل"

وفي حديثه عن المسابقة، أكد سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أن إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز المعرفة والابتكار عبر كافة القطاعات يعتبر من الركائز الأساسية لرؤية الإمارات 2021، التي أكدت في محور "متحدون في المعرفة" على أهمية الوصول إلى اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع.

واضاف البلوشي: " تكمن مهمتنا في دو بالعمل على تعزيز روح الابتكار بين الشباب بما ينسجم مع أهداف ورؤى القيادة الرشيدة. وقد تمكنا من خلال إطلاق مختبر الإمارات للابتكار من تطوير منصة فاعلة ومميزة هدفها المساهمة في معالجة وتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتطلع إلى الفوائد التي ستقدمها مسابقة "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" والحصول على مزيد من الأفكار اللامعة من جانب الشباب والتي يمكنها أن تساهم بإحداث المزيد من التحولات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية عبر دولة الإمارات العربية لا سيما على صعيد مشروع التحول الذكي والمستدام".

"عقول مبدعة. أفكار لامعة"

Advertisements

تسعى دو من خلال إطلاق مسابقة "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" إلى إلهام المواهب الناشئة والمهارات الإماراتية للعب أدوار محورية في تحقيق أهداف مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تحويل أهداف مبادرة "مسرعات دبي المستقبل" إلى واقع ملموس.

وسيُطلب من المشاركين في المسابقة اعتماد وتنفيذ أفكار إبداعية تدعم الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بالابتكار. كما سيحتاج المشاركون إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الرائدة على مستوى القطاع إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير ابتكارات عالية الجودة تعود ثمارها على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيحصل الفائزون الأوائل في المسابقة على جوائز نقدية قيمة، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الفكرة الفائزة في المسابقة على فرصة لتسويقها في وقت لاحق.

تحالف من الشركات والمؤسسات الرائدة

يُعد مختبر الإمارات للابتكار تحالفاً رائداً على مستوى القطاع يجمع تحت مظلته مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والصناعية في دولة الإمارات إلى جانب شركات اتصال عالمية لتبادل الخبرات والكفاءات والأفكار الخلاقة لتحديد وتطوير حالات استخدام شبكة الجيل الخامس إلى جانب الخدمات الخاصة بتقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي واختبارها في بيئة واقعية.

وقد ساهم تحالف شركاء مختبر الإمارات للابتكار، حتى الآن، في تطوير عدد من حالات الاستخدام عديد شملت مجالات مثل الزراعة الذكية والمياه الذكية والطاقة الذكية والبيئة الذكية والمدن الذكية.