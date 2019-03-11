شركة Nokia تقلص عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم في فنلندا

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Nokia عن خططها للتخلي عن 1330 موظف في أوروبا في محاولة لتوفير 700 مليون يورو بحلول العام 2020. ومن المتوقع أن تتخلى شركة Nokia عن 350 موظفًا في فنلندا، ولكن بعد إجراء المفاوضات، إنخفض هذا العدد إلى 280 موظف.

توظف شركة Nokia حاليًا حوالي 6300 شخص في فنلندا. كما تخطط الشركة لتسريح حوالي 530 موظف في ألمانيا حيث توظف 3500 موظف، ونحو 460 موظف في فرنسا حيث توظف 4000 موظف. وفي فنلندا، ستقوم شركة Nokia بتسريح الموظفين خارج مدينة أولو لأن هذه المدينة تضررت بشدة في العام 2013 بعدما قامت شركة مايكروسوفت بالإستحواذ على قسم الهواتف الذكية في الشركة الفنلندية وتسريح 12 آلف موظف. وعلاوة على ذلك، مدينة أولو هي المكان حيث تطور شركة Nokia تكنولوجيا 5G الخاصة بها، وبالتالي فهي مدينة حيوية لمستقبل الشركة.

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ظلت المدينة تعمل لسنوات لتصبح مكانًا لإختبار شبكات الجيل الخامس 5G، والآن حان الوقت بالنسبة لها للتوهج، فقد تعاونت بلدية المدينة، وجامعة أولو، ومركز الأبحاث التقنية VTT Technical Research Center في إسبوا جميعًا مع شركة Nokia في هذا المشروع.