فيسبوك تقاضي مطورين أوكرانيين لسرقة بيانات المستخدم

رفعت فيسبوك دعوى قضائية ضد اثنين من المطورين الأوكرانيين بدعوى إنشاء تطبيقات مسابقات وإضافات متصفح لجمع بيانات مستخدمي فيسبوك الخاصة وحقن إعلانات في خلاصة تغذية آخر الأخبار.

وتتهم الدعوى جليب سلوتشيفسكي Gleb Sluchevsky وأندري غورباتشوف Andrey Gorbachov بإدارة نظام قرصنة لمدة سنوات، وكلاهما يقيمان في كييف، ويعملان لصالح شركة تدعى Web Sun Group.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد شغّل جليب وأندري ما لا يقل عن أربع تطبيقات على الويب قدمت مسابقات حول مواضيع مختلفة.

وتم الإعلان عن تطبيقات الويب ومشاركتها على فيسبوك، لكن تم استضافتها على العديد من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية مثل megatest.online و supertest.name و testsuper.su و testsuper.net و fquiz.com و funnytest.pro.

وتوجهت تطبيقات الويب التي تحمل اسم “Supertest” و “FQuiz” و “Megatest” و “Pechenka” بشكل أساسي نحو الجماهير الناطقة باللغة الروسية والأوكرانية، وأغرت المستخدمين بموضوعات تتعلق بالأبراج واختبارات شخصية شعبية مثل “هل لديك دماء ملكية”.

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وقالت فيسبوك إن جليب وأندري كانا يديران نظام القرصنة بين عامي 2016 و2018، والذي يطلب من المستخدمين، بمجرد الوصول إلى هذه المواقع، تمكين التنبيهات في المتصفح، والتي بدورها تحث المستخدم في وقت لاحق على تثبيت العديد من إضافات المتصفح.

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وتحتوي هذه الإضافات على تعليمات برمجية خبيثة تجمع البيانات العامة وغير العامة من الملف الشخصي للمستخدم، وتحقن إعلانات خاصة بهم بدلًا من الإعلانات الرسمية المعتمدة من فيسبوك في الجدول الزمني للضحايا.

كما تم استهداف مواقع شبكات اجتماعية أخرى، لكن لم تذكر فيسبوك مواقع الضحايا الآخرين في الشكوى القضائية.

واستخدمت تطبيقات الويب ميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك، وتعهدت بجمع معلومات محدودة فقط، لكنها حثت المستخدمين على تثبيت إضافات متصفح الويب التي تمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى حسابات المستخدمين على فيسبوك.

وجرى الترويج للإضافات على ثلاثة متاجر رسمية على الأقل، وأرسلت بيانات المستخدم لخوادم في هولندا تحت سيطرة المشتبه فيهما.

وقالت فيسبوك إن الإضافات الخبيثة تم تثبيتها أكثر من 63 ألف مرة بالمجموع.

وتسعى الشركة للحصول على أمر قضائي ضد المطورين يقيدهم من إنشاء أي تطبيقات أخرى تستهدف مستخدميها، كما تطلب الحصول على تعويض مالي لجهودها في التحقيق في عملية المدعى عليهم واسترداد أي أموال قام بها الإثنان من خلال الخطة.