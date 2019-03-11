9 أخطاء شائعة على حسابات لينكدإن وكيفية تفاديها

يعتبر موقع لينكدإن LinkedIn أكبر بكثير من مجرد موقع يقدم لك خدمة إنشاء ملف سيرة ذاتية رقمي، فهو يعتبر مكانًا رائعًا لبناء علامتك التجارية وتوسيع شبكة علاقاتك وجذب عملاء جدد وإيجاد فرص عمل.

ولكن مازال العديد من المُستخدمين يَجهلون كيفية استخدام لينكدإن بطريقة صحيحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنه منه، وقد يؤدي استخدامه بطريقة خاطئة إلى الإضرار بمستقبلك الوظيفي أو قد يتسبب في خسارة وظيفة أحلامك.

لذلك سنستعرض اليوم الأخطاء الأكثر شيوعًا على منصة لينكدإن – حسب رأي خبيرة التوظيف بلينكدإن بلير ديسمبريل Blair Decembrele – بالإضافة إلى ما يمكنك فعله لتجنبها:

1- عنوان حسابك الشخصي غير صحيح أو غير موجود

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تقول Blair: “عنوان ملفك الشخصي Profile Headline هو الأساس حيث يمثل أول شيء يراه الآخرون بالإضافة لصورتك”.

لذلك احرص على أن يكون عنوان ملفك الشخصي مثيرًا للاهتمام، ويوضح ما تقوم بعمله وما تملكه من مهارات، وحاول أن تسوق لنفسك بشكل مميز أكثر من خلال ذكر القيمة التي تضيفها في مجالك، ولا تنسى إضافة المجال الذي تعمل فيها.

2- عدم وجود صورة بملفك الشخصي

وفقا لبيانات موقع لينكدإن فإن الملفات الشخصية التي بها صور تحصل على زيادة 21 مرة أكثر من حيث عدد المشاهدات، و9 مرات أكثر من طلبات الاتصال Connection Requests.

لذلك احرص دائمًا أن تدعم حسابك الشخصي على لينكدإن بصورة احترافية لك، وتقول Blair: “فكر في خلفية ذات لون واحد دون أن تشتت الانتباه ويجب أن يملأ وجهك ما يقرب من 60% من الإطار المخصص للصورة”.

صورتك الشخصية هي أول ما يراه الآخرون وتعطي الانطباع الأول عنك، لذلك ابتعد عن الصور المرحة التي نستخدمها عادة في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، واحرص على استخدام الصور الاحترافية.

3- عدم وجود ملخص بحسابك

تقول Blair: “الملخص يصف من أنت كمحترف، إنه الملعب الخاص بك، أو فرصتك لإثارة اهتمام صاحب العمل المحتمل في 20 ثانية فقط”.

لهذا السبب يجب عليك تضمين خبرتك ومهاراتك واهتماماتك، ووفقًا لبيانات لينكدإن فإن الملخصات التي تضم 40 كلمة على الأقل من المرجح أن تظهر في نتائج البحث بنسبة أكبر.

4- عدم إنشاء عنوان URL مخصص لحسابك

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عند إنشاء حسابك على موقع لينكدإن لأول مرة يكون عنوان URL مكون من سلسلة طويلة من الحروف والأرقام بشكل إفتراضي، ولكن إذا كنت تريد أن يعثر عليك الأشخاص بسهولة عبر بحث جوجل أو البحث على لينكدإن، فإن إنشاء عنوان URL مخصص وبسيط سيزيد من عمليات ظهورك، احرص أن يبدو كما يلي: http://www.linkedin.com/in/yourname.

5- عدم ضبط إعدادات الخصوصية بشكل جيد

تُوصي Blair بالتفكير بعناية في إعدادات الخصوصية الخاصة بك، فعلى سبيل المثال لديك الخيار في أن تجعل شبكتك على لينكدإن على علم بأنك قد انتقلت لوظيفة أخرى.

يجب عليك أيضًا معرفة ما إذا كان الأعضاء الآخرون يمكنهم معرفة أنك قد شاهدت حسابهم الشخصي، والعكس صحيح، وقد قالت Blair: إن هناك فوائد في أن يعلم الناس أنك قمت بالبحث في ملفهم، لأنهم قد يرون فرصة للعمل معًا”.

إذا كنت مشتركًا في LinkedIn Premium ، يمكنك تعديل الإعدادات بحيث يمكنك مشاهدة متى يقوم الآخرون بمشاهدة ملف التعريف الخاص بك، لكن لا يمكنهم رؤية متى قمت بمشاهدة ملفاتهم..

6- عدم تعريف مسؤولي التوظيف بأنك مرشح متاح Open Candidate

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة فإن تشغيل ميزة Open Candidate هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها، إنها مفتاح سري في حسابك يخبر العاملين في مجال التوظيف أنك تبحث بنشاط عن وظيفة وسوف يتم إخفاء ذلك عن شركتك الحالية أو الموظفين المرتبطين بها، ووفقًا لـ LinkedIn فإن الحسابات الشخصية التي تقوم بتفعيل ميزة مرشح متاح Open Candidate تحصل على ضعف عدد الرسائل الواردة من جهات التوظيف ذات الصلة.

7- عدم استخدام الوسوم Hashtags في منشوراتك

يمكنك استخدام الوسوم ذات الصلة في منشوراتك للتأكد من أن منشوراتك ستظهر للأشخاص المناسبين – مثلما هو الحال في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى – فعلى سبيل المثال إذا كنت تكتب عن القيادة وريادة الأعمال يمكنك وضع وسم #leadership وهكذا، وبمجرد أن تبدأ بكتابة منشور على لينكدإن، سترى الوسوم Hashtags المفضلة للاختيار من بينها.

8- عدم الاستفادة من المجموعات Groups

تعتبر المجموعات وسيلة رائعة للتواصل مع المحترفين في مجال عملك، لذلك احرص على الاشتراك في المجموعات Groups التي تخص مجالك عبر لينكدإن لأن ذلك سيتيح لك فرصة التحدث مع بعضكم البعض عن أهم التوجهات في مجال عملك وكذلك تطوير نفسك، وتقول Blair: “بالإضافة إلى ذلك، إنها طريقة رائعة للحصول على المشورة أو الآراء المهنية”.

9- عدم التواصل مع الآخرين باحترافية للحصول على وظيفة

تقول Blair: “القاعدة الأولى لمراسلة عضو آخر في لينكدإن هي التأكد من أنك قمت بالبحث في ملفه الشخصي، بحيث يمكنك الوصول إلى شيء ما في مسيرته المهنية يناسبك لفتح حديث معه”.

لذلك إذا كنت تبحث عن وظيفة فلا ترسل رسالة تطلب من شخص ما الحصول على وظيفة بشكل مباشر ودون مقدمات، بدلاً من ذلك قد يكون من الأفضل أن تكتب في البداية شيئًا مثل “مرحبًا لقد لاحظت أنك تعمل لصالح [شركة X] وأنا مهتم حقًا بمعرفة المزيد عن هذه الشركة”.

كما يمكنك أن تطلب الدعم من الأصدقاء المشتركين Ask for a referral، إذا كنت تعرف شخصًا في شركة معينة تريد فيها الحصول على وظيفة، فقد يكون من الأفضل أن تطلب منهم Referral. حيث يمكن أن يساعدك هذا الشخص على تعزيز فرصتك في الحصول على الوظيفة وإبراز قدراتك لمسؤولي التوظيف.