5 أولويات يجب تبنيها من قبل “المركز السحابي…

إن من المصطلحات التي نسمعها في كثير من الأحيان عند التحدث إلى العملاء المحتملين والعملاء الحاليين على حد سواء هو “المركز السحابي للتميز” Cloud Center of Excellence أو اختصارًا CCoE.
وفي هذا المركز تنضم فرق المؤسسة لعمليات التطوير وعمليات السحابة والبنية التحتية والتمويل معًا لإنشاء مركز سحابي لتحسين عمليات الحوسبة السحابية للمؤسسة. وهو يُعرف أيضًا باسم مركز القيادة في السحابة أو مركز عمليات السحابة أو مركز المعرفة السحابية أو ربما فريق تمكين السحابة.
ويجمع CCoE فريقًا متعدد الوظائف لإدارة إستراتيجية الحوسبة السحابية، والحوكمة، وأفضل الممارسات، ويكون بمثابة قادة السحابة للمؤسسة بأكملها.
من الذي يحتاج إلى المركز السحابي للتميز؟
عندما نتحدث إلى العملاء المحتملين والعملاء الذين اعتمدوا CCoE، يبدو أنهم يشتركون في كونهم:
- منظمات تركز على السحابة حيث ترغب فرق عمل التطوير، والأمان، والمال لديها في التأكد من أن المجموعة المتنوعة من وحدات العمل في المؤسسة تستخدم مجموعة مشتركة من أفضل الممارسات، حيث لا أحد يريد “الغرب المتوحش” لإدارة السحابة.
- منظمات كبيرة هي الآن متعددة السحابة وتحتاج إلى الاجتماع على مجموعة من الأدوات والعمليات التي تعمل على “مزودي الخدمة التجارية” CSP للأمن والحوكمة والعمليات ومراقبة التكاليف.
- “مزودي الخدمة المدارة” MSP الذين يعلمون على تطوير المراكز السحابية ويركزون على إنشاء أفضل الممارسات لعملائهم، سواء بالنسبة للوحدات الفردية أو متعددة السحابة.
ما الذي يجب أن يكون أولوية للمركز السحابي للتميز؟
بغض النظر عن سبب إنشاء CCoE داخل مؤسستك، هناك عدد قليل من الأولويات المهمة لإنجاح جهودك:
- التواصل بين الإدارات – يخدم CCoE كجسر بين الإدارات التي تستخدم أو تقيس أو تمول عمليات السحابة. يجب أن تكون جميع هذه الأقسام وأصحاب المصلحة متواصلين بشأن الأهداف والجداول الزمنية والميزانيات لعمليات السحابة، وهي الفكرة الكاملة لإنشاء CCoE.
- الخبرة التقنية – كمصدر ودافع للابتكار في جميع أنحاء المؤسسة، يجب أن يكون أعضاء CCoE خبراء في تقنية السحابة المستخدمة في المؤسسة. وبالنظر لمعدل الابتكار من قِبل مقدمي الخدمات السحابية، فإن هذا يتطلب وقتًا وجهدًا خاصين.
- الحوكمة – هناك عنصران رئيسان مهمان للحوكمة: السلطة والتوحيد القياسي. ولكي يكون CCoE فعالًا، يجب منحه سلطة وضع سياسات ومعايير لأمن السحابة، والامتثال، ومراقبة التكاليف – مع توقع بأن يمتثل جميع العاملين في المؤسسة لقرارات CCoE.
- قابلية التكرار والتشغيل الآلي – بمجرد إنشاء السياسات، حان الوقت لجعل عمليات النشر قابلة للتكرار من خلال البنى المرجعية، والحصول على أدوات ومنصات جاهزة للحوكمة ومراقبة التكاليف.
- إغراء المستخدم النهائي – من المهم أيضًا القيام بالمهام التي من شأنها الدفع وشراء الأدوات والعمليات الضرورة للمؤسسة.
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