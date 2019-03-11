Xiaomi تكشف لنا عن الميزات التي ستصل مستقبلاً إلى MIUI 10 و MIUI 11

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن جميع الميزات التي تعمل على تطويرها الآن والتي ستشق طريقها إلى MIUI 10 و MIUI 11، فضلا عن الميزات التي لا تزال قيد النظر.

لا توجد العديد من الميزات الرائدة، ولكن الوضع الليلي ( Dark Mode ) على مستوى نظام التشغيل بالكامل والذي رأيناه في الهاتف Xiaomi Mi9 سيصل إلى جميع أجهزة MIUI 10. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك خيار جديد يسمح لك بمشاهدة شاشة القفل بعد إتمام عملية المصادقة، بدلاً من الإنتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. ستسمح Xiaomi بعمل خاصية التعرف على الوجه ومستشعر بصمات الأصابع في آن واحد. هناك أيضًا تأثيرات صوتية جديدة.

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ستتمكن من فتح الشاشة بإستخدام الأوامر الصوتية. هذه كلها ميزات قيد التطوير الآن. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك الآن بسرد الميزات التي ستدخل مرحلة التطوير في المستقبل مثل وضع الأطفال Kid Mode، وسلة المهملات للصور، والحذف التلقائي لملفات APK بعد التثبيت، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى. عمومًا، للحصول على القائمة الكاملة للميزات، فإنتقل إلى رابط المصدر أدناه.