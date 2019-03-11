هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن صور ومواصفات الهاتف Vivo X27 قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X27 في اليوم 19 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على صور ومواصفات هذا الهاتف.

كما تلاحظون، الهاتف Vivo X27 سيضم شاشة خالية تمامًا من القطع، كما أنه سيضم واجهة خلفية تضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية وبتصميم يذكرنا كثيرًا بتصميم الهاتف Vivo V15 Pro الذي أعلنت عنه الشركة في الشهر الماضي. ونظرًا إلى أن الهاتف Vivo X27 لا يضم الكاميرا الأمامية على مستوى الشاشة، فهذا يعني بأنه سيضم هذه الكاميرا في آلية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وهذا بالفعل ما تؤكده بعض اللوحات الإعلانية للهاتف والتي يمكنك إلقاء نظرة عليها أدناه.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Vivo X27 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأول وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع بطارية بسعة 3920mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.