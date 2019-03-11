الهاتف Galaxy A8+ 2018 يحصل بدوره على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy A8+ 2018 الذي أطلقته شركة سامسونج في شهر ديسمبر من العام 2017 مع نظام الأندرويد Nougat، بدأ الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير.
هذا التحديث متوفر حاليًا في روسيا فقط ولا توجد أي أخبار حول موعد وصوله إلى الأسواق الأخرى. إذا كنت تعيش في روسيا ولم تتلقى هذا التحديث خلال أسبوع أو أسبوعين، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويًا عن طريق الذهاب إلى خيار تحديث نظام التشغيل داخل تطبيق الإعدادات على هاتفك. وتجدر الإشارة إلى أن التحديث متوفر كذلك من خلال برنامج Samsung Smart Switch.
بالإضافة إلى كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج قامت أيضًا في شهر ديسمبر من العام 2017 بإطلاق الهاتف Galaxy A8 2018، ولكن يبقى أن نرى متى سيحصل هذا الهاتف بدوره على الإصدار الأخير من نظام الأندرويد.
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