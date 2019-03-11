شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: السيارات الطائرة قد تصل فى السنوات الخمس القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الخطوة الكبرى التالية فى مجال النقل، هو توفير إمكانية الطيران فى السيارات بشكل ذاتى، حيث تعتقد "أنيل ناندورى" رئيس قسم الطائرات بدون طيار" فى شركة إنتل، أننا قد نرى سيارات طيارة فى السنوات الخمس القادمة.

ووفقا لما نشره موقع Cnet الأمريكى، فقد تحدثت ناندورى عن مستقبل التكنولوجيا مع السيارات الطائرة باعتبارها الابتكار الأكثر تحديدا، وفى حين أن السيارات الطائرة لن تكون متاحة على نطاق واسع، ولكن تعتقد ناندورى، أنه بالتأكيد ستبدأ فى الظهور فى السماء، مشيرة إلى أن الطائرات بدون طيار أثبتت أنها مفيدة فى أغراض تشمل الترفيه والتفتيش وحتى تسليم البضائع إلى المنازل.

وبناءً على تقنية مماثلة مستقلة، تتوقع شركة إنتل أن تحل حركة النقل الجوى المستقل حلًا ثلاثى الأبعاد لحركة المرور الأرضى، فيما يعتقد أنه فى السنوات الـ10 القادمة، قد تكون هناك سيارات أجرة للطيران لتخفيف ازدحام طرق المدينة، حتى مع وجود عدد من المزايا لنقل بعض حركة المرور على الطريق إلى السماء، لكن هناك الكثير من المخاوف، بما فى ذلك السلامة والراحة، وقالت ناندورى إن فوائد تكنولوجيا القيادة المستقلة والسيارات الطائرة أكثر بكثير من العقبات.