الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

كتب محمود راغب كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها البلاد تصل ذروته غدا الثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مع يوم الأربعاء المقبل يشهد تحول ملحوظ فى حالة الطقس، حيث يتوقع انخفاض بدرجات الحرارة بقيم تصل 7 درجات، مع نشاط للرياح يكون مثيرة للرمال والأتربة، قد يصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط الأمطار هناك، يمتد للوجة البحرى، وقد يصل...

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