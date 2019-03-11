تكنولوجيا: مقارنة بين هاتفي سامسونج جالاكسي S10 وجالاكسي القابل للطي Galaxy Fold.. ما الفارق؟!

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كشفت سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold لأول مرة في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019، في برشلونة بأسبانيا، والذي عُقدت فعالياته خلال نهاية شهر فبراير الماضي.
واستأثر هاتف سامسونج “جالاكسي فولد” Galaxy Fold بالأضواء، ليغطي على الهواتف الذكية الأربعة الأخرى، التي كشفت عنها سامسونج خلال مؤتمرها في سان فرانسيسكو قبل أيام قليلة من مؤتمر برشلونة، وهي هواتف جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي Galaxy S10+ وجالاكسي Galaxy S10e وجالاكسي الداعم لشبكات الجيل الخامس للاتصالات Galaxy S10 5G.
إذن.. هل من فارق كبير بين هاتفي سامسونج جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي القابل للطي Galaxy Fold؟!
من حيث التصميم
الفارق الأكبر بين الهاتفين هو التصميم، فهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold يقدم تصميما جديدا تماما كما يكشف اسمه، فهو هاتف يمكن طيه، لاستخدامه في وضعي الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي (تابلت).
من حيث الكاميرا
وضعت سامسونج في هاتفها جالاكسي Galaxy S10 ثلاث كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وفي هاتفها القابل للطي Galaxy Fold يوجد 6 كاميرات، ثلاثة خلفية، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وذلك في وضع الطي، وعند وضع الهاتف في وضع التابلت، يصبح لدينا 3 كاميرات أمامية، بدلا من كاميرا واحدة، أحدها 8 ميجابكسل للعمق.
من حيث دعمهم للجيل الخامس 5G
لا يدعم هاتفي سامسونج جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي فولد Galaxy Fold الجيل الخامس للاتصالات 5G، هذا يعني أنهما يعدمان الجيل الرابع للاتصالات 4G فقط.
ومع ذلك، ستصدر سامسونج طرازا من هاتفها جالاكسي S10، يحمل اسم Galaxy S10 5G، يدعم الجيل الخامس للاتصالات، وقد أعلنت عنه سامسونج بالفعل في مؤتمرها بسان فرانسيسكو، في فبراير الماضي، وبالمثل، ستصدر سامسونج طرازا من هاتفها القابل للطي Galaxy Fold يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G.
|وجه المقارنة
|جالاكسي Galaxy S10
|القابل للطي Galaxy Fold
|الشاشة
|6.1 بوصة، من نوع أموليد AMOLED، 3,040*1,440 بكسل
|4.6 بوصة (وضع الطي)، من نوع سوبر أموليد Super AMOLED، و7.3 بوصة (وضع التابلت)، من نوع QXGA+ Dynamic AMOLED
|كثافة البكسلات
|550ppi
|غير معلن
|الأبعاد
|149.9*70.4*7.8 مم
|غير معلن
|الوزن
|157 جرام
|غير معلن
|نظام التشغيل
|أندرويد Android 9.0 مع واجهة سامسونج Samsung One UI
|أندرويد Android 9.0 مع واجهة سامسونج Samsung One UI
|الكاميرا الخلفية
|ثلاث كاميرات، 16 ميجابكسل (زاوية واسعة جدا) و12 ميجابكسل (عريضة الزاوية) و12 ميجابكسل (تليفوتو)
|ثلاث كاميرات، 16 ميجابكسل (زاوية واسعة جدا) و12 ميجابكسل (عريضة الزاوية) و12 ميجابكسل (تليفوتو)
|الكاميرا الأمامية
|كاميرا واحدة، 10 ميجابكسل
|مزدوجة، 10 ميجابكسل و8 ميجابكسل للعمق 3D
|جودة التقاط الفيديو
|4k
|غير معلن
|المعالج
|Octa-core Qualcomm Snapdragon 855
|Octa-core Qualcomm Snapdragon 855
|سعة التخزين
|128، و512 جيجابايت
|512 جيجابايت
|الرامات
|8 جيجابايت
|12 جيجابايت
|شريحة ذاكرة
|حتى 512 جيجابايت
|لا يدعم تركيب شريحة ذاكرة
|البطارية
|3,400 مللي أمبير ساعة
|4,380 مللي أمبير ساعة
|مستشعر البصمة
|في الشاشة
|في زر الباور
|منفذ USB
|USB-C
|غير معلن
|منفذ سماعات الرأس
|يوجد
|غير معلن
|مزايا خاصة
|خاصية الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى Wireless PowerShare، مضاد للمياه IP68، الشحن اللاسلكي السريع
|شاشة قابلة للطي، خاصية الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى Wireless PowerShare، الشحن اللاسلكي السريع
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مقارنة بين هاتفي سامسونج جالاكسي S10 وجالاكسي القابل للطي Galaxy Fold.. ما الفارق؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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