تكنولوجيا: مقارنة بين هاتفي سامسونج جالاكسي S10 وجالاكسي القابل للطي Galaxy Fold.. ما الفارق؟!

كشفت سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold لأول مرة في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019، في برشلونة بأسبانيا، والذي عُقدت فعالياته خلال نهاية شهر فبراير الماضي.

واستأثر هاتف سامسونج “جالاكسي فولد” Galaxy Fold بالأضواء، ليغطي على الهواتف الذكية الأربعة الأخرى، التي كشفت عنها سامسونج خلال مؤتمرها في سان فرانسيسكو قبل أيام قليلة من مؤتمر برشلونة، وهي هواتف جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي Galaxy S10+ وجالاكسي Galaxy S10e وجالاكسي الداعم لشبكات الجيل الخامس للاتصالات Galaxy S10 5G.

إذن.. هل من فارق كبير بين هاتفي سامسونج جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي القابل للطي Galaxy Fold؟!

من حيث التصميم

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الفارق الأكبر بين الهاتفين هو التصميم، فهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold يقدم تصميما جديدا تماما كما يكشف اسمه، فهو هاتف يمكن طيه، لاستخدامه في وضعي الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي (تابلت).

من حيث الكاميرا

وضعت سامسونج في هاتفها جالاكسي Galaxy S10 ثلاث كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وفي هاتفها القابل للطي Galaxy Fold يوجد 6 كاميرات، ثلاثة خلفية، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وذلك في وضع الطي، وعند وضع الهاتف في وضع التابلت، يصبح لدينا 3 كاميرات أمامية، بدلا من كاميرا واحدة، أحدها 8 ميجابكسل للعمق.

من حيث دعمهم للجيل الخامس 5G

لا يدعم هاتفي سامسونج جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي فولد Galaxy Fold الجيل الخامس للاتصالات 5G، هذا يعني أنهما يعدمان الجيل الرابع للاتصالات 4G فقط.

ومع ذلك، ستصدر سامسونج طرازا من هاتفها جالاكسي S10، يحمل اسم Galaxy S10 5G، يدعم الجيل الخامس للاتصالات، وقد أعلنت عنه سامسونج بالفعل في مؤتمرها بسان فرانسيسكو، في فبراير الماضي، وبالمثل، ستصدر سامسونج طرازا من هاتفها القابل للطي Galaxy Fold يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G.