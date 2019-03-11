تكنولوجيا: براءة إختراع لمايكروسوفت تشير إلى تحسينات في Surface Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات جديدة لبراءة إختراع عملاق البرمجيات مايكروسوفت لتصميم Surface Pro يؤكد على خطط الشركة لإجراء تحسينات في الإصدار القادم Surface Pro 7.

تأتي أجهزة Surface Pro بتصميم يضم وحدة تثبيت مدمجة في الجهاز ليدعم المستخدم بعرض مميز عند بث محتوى الفيديو، وقد كشفت براءة إختراع جديدة لمايكروسوفت عن تحسينات مرتقبة في تصميم ومواصفات Surface Pro.

ولقد انطلقت تسريبات براءة الإختراع عبر USPTO والتي أشارت إلى أن التحسينات الجديدة ستقدم من عملاق البرمجيات في الإصدار القادم Surface Pro 7.

Advertisements

وتكشف براءة إختراع Surface Pro عن تصميم بتحسينات جديدة في مسند تثبيت الجهاز، الذي يأتي بمقاومة وطاقة أقل عند غلق وحدة التثبيت من الطاقة المطلوبة لفتح وحدة التثبيت، حيث يدعم هذا التصميم عدم فتح وحدة التثبيت عن طريق الخطأ.

أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز Surface Pro 7 مع لوحة مفاتيح QWERTY إختيارية تتميز بتصميم أكثر نحافة عن الإصدارات السابقة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن Surface Pro 7 الذي تشير التوقعات إلى إطلاقه رسمياً في شهر أكتوبر.

المصدر

اعلان

