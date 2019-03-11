Nintendo لا تريد أن ينفق اللاعبون قدرًا كبيرًا من المال على ألعاب الأجهزة المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تظن أن الشركات المطورة للألعاب المحمولة ترغب في الإستفادة من اللاعبين ومحاولة الضغط عليهم لإنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال عليها. في الواقع، هذا ما فعله العديد من المطورين على مر السنين، مما جعلهم يكسبون الملايين من الدولارات.

من الغريب أن نجد بأن شركة Nintendo لا ترغب في ذلك. ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن شركة Nintendo تطالب على ما يبدو مطوريها لألعاب الأجهزة المحمولة بعدم القيام بذلك وعدم تصميم الألعاب بطريقة تدفع المستخدمين لإنفاق مبالغ طائلة من الأموال عليها.

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تم الكشف عن هذا من قبل وكيل لشركة CyberAgent، وهي الشركة التي تقف وراء تطوير لعبة Dragalia Lost، بحيث صرح بالقول : ” لا تهتم Nintendo بتحقيق قدر كبير من الأرباح من لعبة واحدة على الهواتف الذكية. إذا قمنا بإدارة اللعبة بمفردنا، فقد كنا سنحقق الكثير “. وأكدت شركة Nintendo صحة هذا الأمر في وقت لاحق بحيث صرحت بدورها بالقول : ” إننا نناقش أشياء مختلفة، لا يقتصر الأمر على الدفعات، لتقديم متعة عالية الجودة للعملاء “.

ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Nintendo تركز مع ألعاب الأجهزة المحمولة على إنشاء ألعاب تعرض للاعبين مختلف شخصياتها وألعابها على أمل أن يشجعهم ذلك على شراء الأجهزة والألعاب الخاصة بها. إنها مُقاربة مثيرة للإهتمام وسنرى كيف ستكون نتائجها على المدى الطويل.