شحنات الهواتف الذكية ستنخفض للسنة الثالثة على التوالي، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق بالكشف عن توقعاتها لسوق الهواتف الذكية في العام 2019 وما بعده، وهي تتوقع المزيد من الأوقات الصعبة لهذا السوق. هذا العام سيشهد أيضًا إنخفاضًا في شحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي بحيث سيتم شحن نحو 1.39 مليار وحدة طيلة هذا العام، وهذا ما يعتبر أقل بنسبة 0.8 في المئة مقارنة مع العام 2018. وتم الإشارة إلى إحتفاظ العملاء بهواتفهم الذكية لفترات أطول والتوترات الجيوسياسية على أنها من بين الأسباب الرئيسية التي ستؤدي إلى إنخفاض الشحنات هذا العام.

ومع ذلك، تتوقع مؤسسة IDC أن يكون النصف الثاني من العام 2019 نقطة تحول مع عودة شحنات الهواتف الذكية إلى النمو المتواضع والمحافظة عليه حتى العام 2023. وبطبيعة الحال، الأرقام التي تحاول التنبؤ بما سيحدث في السوق على مدى السنوات الخمسة المقبلة هي عبثية، ولكن هذه الأرقام قد تكون صالحة على المدى القصير.

وعلى الرغم من أن الضجة المحيطة بتكنولوجيا 5G والهواتف الذكية القابلة للطي لن تؤثر بشكل كبير على مبيعات الهواتف الذكية في العام 2019، إلا أن معدل تبني هذا النوع الجديد من الهواتف الذكية سيزداد بعد ذلك. تتوقع مؤسسة IDC أن يحمل 1 من كل 4 أجهزة يتم شحنها في العام 2023 مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.